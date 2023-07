V Neaplju odprli muzej Enrica Carusa

Neapelj, 24. julija - Stoletje in pol po rojstvu italijanskega tenorista Enrica Carusa so v njegovem rojstnem Neaplju odprli muzej z njegovim imenom. Manjši muzej o njegovem življenju in mednarodni karieri so odprli prejšnji teden v mestni kraljevi palači - Palazzo Reale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.