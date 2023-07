Slovenijo že prešlo nekaj nevihtnih celic, nastajajo nove

Ljubljana, 21. julija - Zjutraj in dopoldne je Slovenijo že prešlo nekaj močnejših nevihtnih celic, še naprej pa povsod velja povečana verjetnost krajevnih neurij, ki bodo najpogostejša popoldne, zvečer in v prvem delu noči na soboto, napovedujejo vremenoslovci. Pričakujejo močne sunke vetra, nalive, udare strel in krajevno tudi točo. Izdano je oranžno opozorilo.