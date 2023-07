V trgovini kljub upiranju uspeli zadržati tatu do prihoda policistov

Ljubljana, 21. julija - Policisti so bili v četrtek obveščeni o roparski tatvini v eni izmed trgovin na območju Šiške, kamor je vstopil storilec ter s polic vzel nekaj izdelkov, nato pa brez plačila odšel mimo blagajne. Zaposleni ga je kljub upiranju uspel zadržati do prihoda policije. V dogodku ni bil nihče poškodovan, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.