Evropske borze uvodoma neenotno

London/Frankfurt/Pariz, 21. julija - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje začeli mešano in tako nadaljevali trend, ki so ga vlagatelji zastavili na azijskih borzah. Ta teden spremljajo predvsem poslovne rezultate, ki jih objavljajo podjetja, čakajo tudi na odločitve centralnih bank o nadaljnjem dvigovanju obrestnih mer, poročajo tuje agencije.