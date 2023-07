V Seulu moški v napadu z nožem ubil eno osebo in tri ranil

Seul, 21. julija - V napadu z nožem je danes moški blizu postaje podzemne železnice v južnokorejski prestolnici Seul ubil eno osebo, tri pa ranil, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila seulska policija. Napadalca v 30-ih letih so policisti prijeli na kraju dogodka in ga sedaj zaslišujejo, da bi ugotovili njegov motiv za napad, so dodali.