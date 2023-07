Vreme: Spremenljivo oblačno

Ljubljana, 21. julija - Pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte so lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes je povsod po Sloveniji povečana verjetnost krajevnih neurij, ki bodo najpogostejša zvečer in v prvem delu noči na soboto.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in postopno spet bolj vroče.

Vremenska slika: Nad severnim Sredozemljem je plitvo ciklonsko območje. Od zahoda doteka k nam razmeroma vlažen in nestabilen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Spremenljivo oblačno bo, nastajale bodo plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden. Vremenski vpliv bo v soboto zmerno obremenilen.