Priprave na OI 2024 po načrtih, čaka se na odločitev Moka

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 25. julija - Že čez leto dni bo več sto ladjic 26. julija 2024 zaplulo po Seni in slovesno najavilo začetek največjega športnega spektakla, poletnih olimpijskih iger v Parizu. Te bodo trajale do 11. avgusta, sledijo še paraolimpijske igre. Priprave potekajo po načrtih, glavno vprašanje ostaja (ne)vključenost ruskih in beloruskih športnikov.