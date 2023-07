Celjski rokometaši pred sezono tudi proti Zagrebu in Barceloni

Celje, 21. julija - Državni in pokalni prvaki v rokometu, ekipa Celja Pivovarne Laško, so v četrtek v dvorani Golovec začeli priprave na novo sezono. Pred začetkom začetkom uradnih tekmovanj jih čaka vsaj osem pripravljalnih tekem, na turnirju v Doboju pa bosta tekmeca tudi slovita Zagreb in Barcelona, so danes sporočili iz kluba.