Večer o nogometu (21. 7.)

Maribor, 21. julija - Marko Kovačevič v komentarju Muke in junaki piše o slovenskem nogometu. Pravi, da si bodo mariborski nogometaši po zmagi nekaj veselja lahko privoščili, saj so preskočili prvo oviro v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Namučili so se že v prvi bitki fronte, kjer naj bi popravili vtis iz prejšnje sezone, ki je niso najbolje izkoristili, meni.