Tedenski pregled - svet od 21. do 27. 7.

Ljubljana, 28. julija - Julij je bil v svetu rekordno vroč, sredozemske države so se borile s požari, drugod so divjala neurja. Volitve v Španiji niso dale jasnega zmagovalca. Izraelski parlament je kljub nasprotovanju velikega dela javnosti sprejel sporno pravosodno reformo. Na Kitajskem so odstavili zunanjega ministra. Twitter postaja X.