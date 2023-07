Območje Vojnika v četrtek zvečer zajelo močno neurje s točo

Vojnik/Celje/Slovenj Gradec, 21. julija - Območje Vojnika je v četrtek zvečer zajelo močno neurje z močnimi nalivi, vetrom in točo. Zaradi obilnega dežja je prišlo do zamašitve cestnih prepustov in zajezitve vodotokov. Zalite so kleti in razkrite strehe stanovanjskih in gospodarskih objektov, nekaj hiš je podrtih, je za STA danes povedal vojniški župan Branko Petre.