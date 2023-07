Močnejši nevihtni celici od meje z Italijo potujeta v notranjost Slovenije in v smeri Ilirske Bistrice

Ljubljana, 21. julija - Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) sta ob meji z Italijo nastali dve močnejši nevihtni celici, ki potujeta proti vzhodu. Prva se iznad Tržaškega zaliva pomika v notranjost Slovenije v smeri Pivke in Ilirske Bistrice, druga pa je zajela območje južno od Bovca. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki, so opozorili.

Arso je sicer za območje celotne Slovenije za ves današnji dan izdal oranžno opozorilo. Čez dan in v prvem delu noči na soboto je po njihovih navedbah povsod po Sloveniji povečana verjetnost krajevnih neurij.

Po več nevihtnih dneh stabilnega vremena tako še ne bo. Kot napovedujejo, bo danes in v soboto spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, nekatere so lahko tudi močnejše. Krajevne plohe in nevihte pa se bodo nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem do 28 stopinj.