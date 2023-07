Identificirali moškega, ki so ga našli v morju pri plaži v Izoli

Izola, 21. julija - Moškega, ki ga je občan opazil v sredo dopoldne negibnega ležati v morju pri plaži AC Jadranka v Izoli, so identificirali, so sporočili s Policijske uprave Koper. Ker v bližini niso našli dokumentov ali predmetov, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, kdo je, so policisti za pomoč pri ugotavljanju identitete prosili vse, ki bi o njem kaj vedeli.