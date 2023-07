Ukrajinske sile po navedbah Bele hiše že uporabljajo ameriške kasetne bombe

Washington, 21. julija - ZDA so Ukrajini že dobavile kasetne bombe, ki so jih ukrajinske sile začele uporabljati, je sporočila Bela hiša. Ukrajinske sile so jih začele uporabljati v zadnjem tednu, je v četrtek izjavil tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby, poroča francoska tiskovna agencija AFP.