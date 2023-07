Tudi četrtkove nevihte s točo povzročile številne nevšečnosti

Ljubljana, 21. julija - Po močnih sredinih neurjih so tudi četrtkove nevihte, ki so popoldne in zvečer zajele del države, prinesle številne nevšečnosti. Okoli 17. ure je najprej severni, nato pa osrednji in jugovzhodni del države zajelo neurje z močnim dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča. Znova je bilo najhuje na Celjskem, poroča uprava za zaščito in reševanje.