ZDA zaradi Irana na Bližnji vzhod pošiljajo bojni ladji in več tisoč marincev

Washington, 21. julija - ZDA bodo na Bližnji vzhod poslale dve bojni ladji in več tisoč marincev, da bi okrepile regionalno varnost, potem ko so iranske sile ogrozile trgovino v Perzijskem zalivu, je v četrtek sporočil Pentagon. Proti Iranu plujeta amfibijski ladji Bataan in Carter Hall z delom 26. ekspedicijske enote mornariške pehote.