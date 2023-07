Mesto New York praznuje 50 let hip hop glasbe

New York, 22. julija - Mesto New York te dni praznuje 50-letnico hip hop glasbe, ki se je rodila v newyorških temnopoltih getih. Praznovanje obsega besedila pesmi glasbenika Jay-Z-ja na pročelju javne knjižnice Brooklyna in razstavo, koncert rap pionirjev na stadionu Yankee in številne druge prireditve.