Dnevnik o zapletih slovenske begunske politike (21. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Uroš Škerl Kramberger v komentarju Gnilo jajce piše o zapletih slovenske begunske politike. Avtor meni, da se bodo morali v SD in Levici resno vprašati, ali še lahko zaupajo koalicijskim kolegom in da bi poleg notranjega ministra Poklukarja, ki so ga k odstopu pozvale nevladne organizacije, lahko odstopil tudi obrambni minister Šarec.