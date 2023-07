Domači adut si po prvem dnevu deli vodstvo z amaterjema

Liverpool, 20. julija - Prvi dan zadnjega letošnjega majorja v golfu, odprtega prvenstva Velike Britanije na igriščih Hoylaka v Liverpoolu, se je končal presenetljivo. S petimi udarci pod parom igrišča oziroma 66 udarci so v vodstvu trije tekmovalci. Če so strokovnjaki tam še pričakovali domačega aduta Tommyja Fleetwooda, pa to ne velja za preostala vodilna.