Pregled - šport, 20. 7. (četrtek)

GDANSK - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se od lige narodov poslavlja že po četrtfinalu. Na zaključnem turnirju v Gdansku je izgubila že svojo prvo tekmo, s 3:0 (24, 18, 22) jo je premagala Japonska. Druga reprezentanca rednega dela je pokazala zelo dobro predstavo. Blestela je predvsem v obrambi, s katero je ustavila glavne slovenske napadalce. Slovencem ni šlo ne v napadu ne pri servisu, s tem pa niso mogli preprečiti hitre japonske igre.

BESANCON - Danec Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 18. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Moutiersa do Bourg-en-Bressa (184,9 km) je 28-letnik slavil iz štiričlanske ubežne skupine, ki je za sabo zadržala po zahtevnih dneh v Alpah načeto glavnino. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. V generalni razvrstitvi še naprej prepričljivo vodi Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima pred slovenskim asom Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates) kar 7:35 minute naskoka. Tretji je še en član emiratov, Britanec Adam Yates, ki pa zaostaja že 10:45 minute.

BIRKIRKARA - Nogometaši Maribora so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo. Na današnji povratni tekmi so na Malti premagali Birkirkaro z 2:1 (0:1). Za Maribor sta po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu zadela Arnel Jakupović (80.) in Juliano Skuka (88.). Na prvi tekmi v Mariboru je bil izid 1:1. Tekmec Mariborčanov v 2. krogu bo luksemburški Differdange.

CELJE - Nogometaši Celja bodo novo sezono začeli z novim trenerjem. Potem ko se v klubu pred dvema dnevoma zahvalili za sodelovanje Romanu Pilipčuku, so danes na mesto vodje članske ekipe potrdili Alberta Riero, v prejšnji sezoni stratega Olimpije, ki je v Sloveniji osvojil dvojno krono. Kot je danes zvečer sporočil celjski klub, bo 41-letni španski strateg prvi trening svoje nove ekipe vodil v petek dopoldne.

BANSKA BYSTRICA - Slovenska atletinja Anita Horvat je zmagala na mitingu srebrne serije Svetovne atletike v Banski Bystrici na Slovaškem, vnovič je na 800 m tekla pod dvema minutama, edina na tekmi. S časom 1:59,91 je bila v cilju pred Etiopijko Hirut Meshesho (2:00,24).

ZÜRICH - Nogometna reprezentanca Argentine tudi na novi posodobljeni lestvici Mednarodne nogometne zveze Fife ostaja na prvem mestu pred Francijo in Brazilijo. Slovenija je izgubila eno mesto in je zdaj 61.

LJUBLJANA - Članice slovenske ženske nogometne reprezentance so danes z odprtim pismom opozorile na slabe razmere v reprezentanci in vodstvo Nogometne zveze Slovenije (NZS) pozvale, naj zamenja selektorja Boruta Jarca in njegovo ekipo. Na pismo igralk se je na spletni strani odzvala tudi NZS. Ženska nogometna A-reprezentanca (v pismu je podpisanih 31 igralk) je na NZS naslovila odprto pismo, ki ga je pozneje posredovala tudi medijem. Najprej se za takšen korak niso odločile, a so se po odzivu NZS odločile, da pismo delijo z javnostjo, so zapisale igralke. Igralke so v pismu opozorile na številne težave in dogajanje v A-reprezentanci, predvsem na razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih in treningih ter medsebojno komunikacijo.

GDANSK - V odbojkarski ligi narodov so znani vsi polfinalisti. Potem ko sta si na zaključnem turnirju v Gdansku v sredo medsebojni polfinalni obračun zagotovili ekipi ZDA in Italije, sta danes drugi polfinalni par sestavili Japonska in Poljska. Japonska je s 3:0 premaga Slovenijo, domačin Poljska pa je prav tako s 3:0 (24, 21, 20) ugnala Brazilijo.

AUCKLAND - Sogostiteljica Nova Zelandija je na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva za ženske v Aucklandu ugnala Norveško z 1:0. Na drugi tekmi dneva je bila Avstralija nato z enakim izidom boljša od Irske.