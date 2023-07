Newyorške borze današnji dan sklenile neenotno

New York, 20. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeksi na Wall Streetu so v četrtek nihali, saj so vlagatelji pred nakupi spremljali poslovne rezultate podjetij. Njihovo razpoloženje sta najbolj pokvarila Tesla in Netflix, ki sta objavila slabše rezultate od pričakovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.