Poljaki zadnji polfinalisti lige narodov

Gdansk, 20. julija - V odbojkarski ligi narodov so znani vsi polfinalisti. Potem ko sta si na zaključnem turnirju v Gdansku v sredo medsebojni polfinalni obračun zagotovili ekipi ZDA in Italije, sta danes drugi polfinalni par sestavili Japonska in Poljska. Japonska je s 3:0 premaga Slovenijo, domačin Poljska pa je prav tako s 3:0 (24, 21, 20) ugnala Brazilijo.