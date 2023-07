Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (20. 7.)

Ljubljana, 20. julija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale predvsem o sredinih neurjih v Sloveniji. Srbska tiskovna agencija Tanjug je poročala o reševanju 120 planincev v dolinah Kot in Krma in o nesreči na Bledu, ko je v neurju padec polomljenega drevesa terjal eno smrtno žrtev. Tanjug je poročala tudi o načrtovanih nakupih orožja v slovenski vojski.