Slovenske odbojkarice še enkrat boljše od Grčije

Hoče, 20. julija - Odbojkarice Slovenije so dobile še drugi medsebojni obračun proti grški selekciji v Hočah. Po sredini zmagi s 3:0 so bile tokrat boljše s 3:1 (22, -24, 18, 25). Skupno je bila to za Slovenke ob dveh neodločenih izidih že četrta zmaga na šestih medsebojnih tekmah v zadnjih dneh, štiri so odigrale v Grčiji.