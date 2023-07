Google preizkuša umetno inteligenco za pisanje novinarskih člankov

New York, 20. julija - Tehnološki velikan Google preizkuša novo rešitev umetne inteligence za pisanje novinarskih člankov in skuša v to prepričati največje medijske družbe, kot so New York Times, Washington Post in Wall Street Journal, poroča New York Times. Izdelek nosi ime Genesis, deluje pa tako, da vsrka informacije in pripravi članek.