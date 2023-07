Zunanji ministri EU za oživitev sodelovanja s Turčijo

Bruselj, 20. julija - Zunanji ministri članic EU so se danes po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Josepa Borrella strinjali, da je treba oživiti sodelovanje s Turčijo. Ključna za to bo rešitev ciprskega vprašanja v skladu z resolucijami Združenih narodov. O odnosih s Turčijo so razpravljali po zahtevi Ankare za oživitev pristopnih pogajanj.