Pregled - svet, 20. 7. (četrtek)

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zunanjim ministrom držav članic predstavil predlog novega sklada za sofinanciranje vojaške pomoči Ukrajini v višini 20 milijard evrov za obdobje 2024-2027. Ocenil je, da bodo ruski napadi na skladišča žita v ukrajinski Odesi povzročili ogromno prehransko krizo po svetu. Ministri so po zahtevi Ankare za oživitev pristopnih pogajanj razpravljali tudi o odnosih s Turčijo in se po besedah Borrella tudi strinjali, da je treba oživiti sodelovanje s Turčijo.

KIJEV - V ruskem obstreljevanju ukrajinskih pristaniških mest Odesa in Mikolajiv ob Črnem morju sta umrla najmanj dva človeka, več kot 20 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Med drugim je bil poškodovan kitajski konzulat v Odesi. Moskva sicer trdi, da so v napadih ciljali in zadeli vojaško infrastrukturo. Proruske oblasti na Krimu so medtem sporočile, da je bila v ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki ubita najstnica.

STOCKHOLM/BAGDAD - Zaradi napovedanega sežiga Korana pred iraškim veleposlaništvom v Stockholmu so protestniki v sredo zvečer vdrli na švedsko veleposlaništvo v Bagdadu in v njem zanetili ogenj. Iraška vlada je to sicer obsodila, obenem pa zaradi dovoljenj švedskih oblasti za proteste s sežigi Korana švedski veleposlanici v državi odredila, naj zapusti državo, in odpoklicala svojega odpravnika poslov v Stockholmu. Na protestu v švedski prestolnici so nato Koran poteptali.

ZAGREB/TREVISO - Silovito neurje z orkanskim vetrom in močnimi padavinami je v sredo na Hrvaškem zahtevalo štiri življenja - dve v Zagrebu in eno na vzhodu države, umrl pa je tudi gasilec. Najhuje je bilo v prestolnici, kjer je bilo poškodovanih okoli sto ljudi. V BiH je neurje v Brčkem terjalo smrtno žrtev, v Srbiji pa povzročilo obsežno škodo. Več kot sto poškodovanih je bilo tudi na severe Italije, kjer je neurje s točo v velikosti teniških žogic prizadelo zlasti deželo Veneto (Benečija).

ATENE - V Grčiji je gasilcem uspelo obvladovati dva večja požara v gozdovih regije Dervenohorija, okoli 50 kilometrov severno od prestolnice, in pri obmorskem letovišču Lutraki. Tretji večji požar medtem še naprej divja na otoku Rodos, a se je stanje tudi tu nekoliko izboljšalo. Zaradi novega vročinskega vala so se v najbolj vročih urah dneva znova odločili zapreti arheološke znamenitosti, vključno z Atensko akropolo.

LUXEMBOURG - Območje evra se je v letošnjem prvem četrtletju po najnovejših podatkih evropskega statističnega urada Eurostat izognilo tehnični recesiji. Obseg BDP se namreč ni skrčil za 0,1 odstotka, temveč je stagniral, je pokazala ocena Eurostata.

BANJALUKA - Parlament Republike Srbske je sprejel spremembo kazenskega zakonika, s katero so v tej srbski entiteti BiH obrekovanje znova opredelili kot kaznivo dejanje. Poslanci so zakon sprejeli kljub večmesečnim opozorilom novinarjev in aktivistov, da bo omejil svobodo govora in zadušil neodvisne medije ter da pomeni korak k uvedbi cenzure.

BRUSELJ - Zunanji ministri držav članic EU so na seznam sankcioniranih oseb med drugim dodali upravitelje kazenske kolonije, kjer je zaprt ruski opozicijski politik Aleksej Navalni. V luči iranskih dobav brezpilotnih letalnikov ruski vojski pa so nove sankcije in omejitve izvoza stopile v veljavo tudi za islamsko republiko.

WASHINGTON/OTTAWA - ZDA so uvedle nove sankcije proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino, podoben ukrep pa je sprejela tudi sosednja Kanada. Ameriške sankcije proti skoraj 120 posameznikom in organizacijam naj bi omejile ruski dostop do ključnih potrebščin, omejile prihodnjo proizvodnjo energije in izvoz, omejile dostop do mednarodnega finančnega sistema in zatrle tiste, ki Moskvi pomagajo pri izogibanju sankcijam. Kanada je sankcionirala 39 posameznikov in 25 organizacij.

KIJEV/NEW YORK - Ukrajinsko obrambno ministrstvo je v odgovor na tovrstno napoved Moskve sporočilo, da bo Ukrajina ladje, ki bodo plule proti ruskim pristaniščem v Črnem morju, obravnavala kot prevoznice vojaškega tovora. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem najostreje obsodil ruske napade na pristanišče v Odesi in ostale kraje na ukrajinski obali ter kritiziral tudi odločitev Moskve o umiku od dogovora o izvozu žita iz Črnega morja, rekoč da je ta odločitev prizadela vse, najbolj pa tiste najranljivejše na globalnem Jugu.

BRUSELJ - Belgijska policija je v sredo sporočila, da je opravila preiskavo na domu belgijske evroposlanke Marie Arena (S&D) in še petih lokacijah, ki so po navedbah policije neposredno povezane z njo ali njeno družino. Preiskava je povezana s korupcijsko afero Katargate, ki od decembra lani pretresa Evropski parlament.

WASHINGTON - Pentagon je v sredo sporočil, da ZDA namenjajo Ukrajini dodatno vojaško pomoč v vrednosti 1,3 milijarde dolarjev, kar dviguje skupno vrednost ameriške vojaške pomoči Ukrajini od začetka ruske invazije na 42 milijard dolarjev. Šlo naj bi za pokrivanje nujnih potreb ukrajinske vojske in za dolgoročno utrjevanje obrambnih zmogljivosti ukrajinskih sil.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping se je sestal z nekdanjim ameriškim državnim sekretarjem Henryjem Kissingerjem. Kitajski mediji so 100-letnega Kissingerja opisali kot legendarnega diplomata. Kissinger pa je srečanje izkoristil za vnovičen poziv k zbliževanju odnosov med ZDA in Kitajsko.

LONDON - V Angliji potekajo nadomestne volitve v treh volilnih enotah v Londonu, Yorkshiru in Somersetu. Do volitev prihaja zaradi odstopa treh poslancev vladajoče konservativne stranke, med katerimi je tudi nekdanji premier Boris Johnson. V konservativni stranki niso optimistični in se pripravljajo na poraze.

MOSKVA - Ruski tožilci za zaprtega opozicijskega politika Alekseja Navalnega zahtevajo 20 let zaporne kazni, so sporočili njegovi zavezniki. 47-letni Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, se sooča z očitki spodbujanja ekstremizma. Njegovi zavezniki in podporniki vztrajajo, da gre za politično motivirane obtožbe.

LONDON - Po nedavni stavki mladih zdravnikov se je v Angliji začela tudi stavka starejših zdravnikov, ki bo trajala do sobote. Med drugim zahtevajo višje plače in boljše delovne pogoje, napovedali so tudi nove stavke za konec avgusta. Britanski sistem javnega zdravstva NHS medtem opozarja, da lahko pacienti pričakujejo motnje pri zdravstveni oskrbi.

BRUSELJ - Odbor Evropskega parlamenta za proračun je v sredo odobril najem nove stavbe v bližini svojega sedeža v Strasbourgu, s čimer je ta odločitev postala dokončna. Predlog, ki so mu nasprotovali poslanci iz politične skupine socialistov in demokratov ter Zelenih, je bil sprejet s 26 glasovi za, 11 proti in tremi vzdržanimi.

AUCKLAND - Na gradbišču v središču mesta je strelec s šibrovko ubil dva človeka, še šest pa jih je po navedbah novozelandskih oblasti ranil. Umrl je tudi napadalec, napada pa oblasti ne obravnavajo kot teroristično dejanje in tudi ni vplival na potek nogometnega svetovnega prvenstva za ženske, ki se je na isti dan začelo v državi.

BERLIN - Berlinska policija je izdala opozorilo, da je v jugozahodnem predmestju nemške prestolnice na prostosti velika zver, domnevno levinja. Prebivalce je pozvala, naj ostanejo doma in naj domače živali zadržujejo notri. Ni jasno, od kod je žival pobegnila, saj živalski vrtovi, cirkusi in ustanove za zaščito živali ne poročajo o pogrešanem levu.

BARCELONA - V Španiji so uvedli novo preiskavo proti kolumbijski glasbeni zvezdnici Shakiri zaradi domnevne davčne utaje. Šestinštiridesetletna letna pevka pesmi Hips don't Lie naj bi sicer že konec leta v Španiji stopila pred sodišče zaradi domnevnega neplačila davka od dohodkov v višini 14,5 milijona evrov za obdobje med letoma 2012 in 2014.