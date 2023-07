Kosijeva ostaja v. d. direktorice urada za mladino

Ljubljana, 20. julija - Vlada je na današnji seji Tini Kosi podaljšala mandat v. d. direktorice Urada RS za mladino, in sicer od začetka septembra do imenovanja direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, so sporočili. Vlada je danes sprejela tudi nekaj drugih kadrovskih odločitev.