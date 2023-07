V sredinem neurju poškodovanih še dodatnih 100.000 kubičnih metrov drevja

Ljubljana, 20. julija - Tudi sredino neurje, ki je najbolj prizadelo severni in severovzhodni del države, je za seboj pustilo razdejanje v gozdovih. Po prvih ocenah je bilo podrtih in poškodovanih 100.000 kubičnih metrov lesne mase. Škoda v gozdovih zaradi vetroloma v tem in preteklem tednu po ocenah znaša že več kot 450.000 kubičnih metrov, je sporočil zavod za gozdove.

V sredo je veter največ škode povzročil v gozdovih na območju gozdnogospodarskega območja Bled, in sicer v dolinah Radovna, Krma in Kot, kjer je ocenjeno za več kot 60.000 kubičnih metrov podrtih dreves. Podirali so se celotni sestoji, zaradi obsežnosti so tako še vedno neprevozne posamezne ceste. Poleg tega so prizadeta še gozdnogospodarska območja Tolmin, Kranj, Nazarje, Slovenj Gradec, kjer so podrta posamezna drevesa ob robovih in infrastrukturah, ponekod je podiralo v šopih.

V večini primerov gre za izruvana drevesa in polomljena debla, ki predstavljajo posebno nevarnost pri poseku in spravilu poškodovanega lesa, so opozorili v Zavodu za gozdove Slovenije.

Zavod je za čim hitrejšo in učinkovito sanacijo poškodovanih gozdov, podobno kot ob preteklih naravnih ujmah v gozdovih, prilagodil svoje delo in si določil prioritete.

Glavna prioriteta je zagotavljanje varnosti vseh, ki sodelujejo pri sanaciji poškodovanih gozdov. Prvi ukrep ob začetku sanacijskih del po vetrolomu je odstranitev podrtega drevja z javnih in gozdnih cest. Prednost imajo tiste, ki omogočajo dostop do kmetij in zaselkov ali zagotavljajo dostop do pomembne javne infrastrukture.

Kot pravi zavod, se mora sanitarna sečnja prednostno začeti na območjih, kjer prevladuje smrekov gozd, da se prepreči še večja namnožitev podlubnikov in posledično za lastnike gozdov še večja gospodarska škoda.

Posebno pozornost je treba posvetiti tudi odstranjevanju podrtega drevja iz vodotokov, kjer lahko pride do zajezitve vode ob večji količini padavin prek zime in s tem do dodatnih škod.

Lastniki lahko vse podrobnejše informacije in napotila v zvezi s sanacijo dobijo pri krajevno pristojnih revirnih gozdarjih, ki najbolje poznajo razmere in lahko individualno svetujejo ob izdaji odločb ob odobritvi poseka dreves, svetuje zavod.

Opozarja, da so vremenske razmere še vedno zelo nepredvidljive, zato naj se lastniki pregledovanja svojih gozdov in pozneje sanacije lotijo po umiritvi razmer. "Posek v ujmah prelomljenih in prevrnjenih dreves je izredno nevarno opravilo, zato lastnikom gozdov priporočamo, da se za samostojno izvedbo sečnje odločijo le, če so za to primerno opremljeni in usposobljeni. V nasprotnem primeru naj za delo raje najamejo usposobljene gozdne delavce," svetujejo.

Še vedno velja tudi opozorilo, da je v gozdovih in predvsem na robovih, ob gozdnih cestah veliko polomljenih dreves, visečih vej, zato naj rekreativci ne zahajajo v poškodovane gozdove.