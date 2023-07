Maribor po preobratu na Malti do 2. kroga kvalifikacij

Birkirkara, 20. julija - Nogometaši Maribora so se uvrstili v 2. krog kvalifikacij za evropsko konferenčno ligo. Na današnji povratni tekmi so na Malti premagali Birkirkaro z 2:1 (0:1). Za Maribor sta po zaostanku z 0:1 v prvem polčasu zadela Arnel Jakupović (80.) in Juliano Skuka (88.). Na prvi tekmi v Mariboru je bil izid 1:1.