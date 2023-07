Tožilci naj bi za Navalnega zahtevali 20 let zaporne kazni

Moskva, 20. julija - Ruski tožilci naj bi za zaprtega opozicijskega politika Alekseja Navalnega zahtevali 20 let zaporne kazni, so danes sporočili njegovi zavezniki. 47-letni Navalni, ki so mu odvzeli prostost pred dvema letoma, se sooča z očitki spodbujanja ekstremizma. Njegovi zavezniki in podporniki vztrajajo, da gre za politično motivirane obtožbe.