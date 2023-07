V Republiki Srbski obrekovanje znova kaznivo dejanje

Banjaluka, 20. julija - Parlament Republike Srbske je danes sprejel spremembo kazenskega zakonika, s katero so v tej srbski entiteti BiH obrekovanje znova opredelili kot kaznivo dejanje. Poslanci so zakon sprejeli kljub večmesečnim opozorilom novinarjev in aktivistov, da bo omejil svobodo govora in zadušil neodvisne medije ter da pomeni korak k uvedbi cenzure.