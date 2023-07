Vreme: Zvečer in ponoči možnost krajevnih neviht

Ljubljana, 20. julija - Zvečer in ponoči bodo predvsem na severovzhodu in severozahodu Slovenije nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutro bo pretežno oblačno, najnižje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Nekatere nevihte bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes popoldne in zvečer bodo predvsem v severovzhodni in severozahodni Sloveniji možne močnejše nevihte. V petek se bo povsod po Sloveniji povečala verjetnost krajevnih neurij.

Obeti: V soboto se bo nadaljevalo spremenljivo vreme s plohami in nevihtami. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in topleje.

Vremenska slika: Hladna fronta je prešla naše kraje in se pomaknila nad Balkan. Nad naše kraje z vzhodnim vetrom doteka nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki bodo pogostejše v Alpah ter zahodno od nas. Ob severnem Jadranu bo jasno, v Kvarnerju bo pihala šibka burja. V petek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.