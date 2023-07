Slovenija v luči vojne v Ukrajini z 2,5 milijona evrov dodatne humanitarne pomoči

Ljubljana, 20. julija - Ob upoštevanju humanitarnih potreb v Ukrajini in posledic tamkajšnje vojne na prehransko varnost bo Slovenija prispevala 2,5 milijona evrov dodatne humanitarne pomoči, ki jo bo namenila Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC), Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in Svetovnemu programu za hrano (WFP), je danes sklenila vlada.