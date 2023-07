Pregled - Slovenija, 20. 7. (četrtek)

LJUBLJANA/BLED/MOJSTRANA/CELJE - Na prizadetih območjih se je nadaljevala sanacija posledic sredinega neurja, ki je v Sloveniji najhuje prizadelo širše območje Gorenjske in vzhodne ter jugovzhodne Slovenije. Neurja je terjalo tudi eno življenje, več oseb pa je bilo med neurjem in sanacijo posledic poškodovanih. Nekateri odjemalci so še vedno brez oskrbe z električno energijo. Po besedah državnega sekretarja na obrambnem ministrstvu Rudija Medveda je tokratno neurje prizadelo več kot 150 slovenskih občin. Kot je pojasnil minister za obrambo Marjan Šarec pa so se na vladi dogovorili, da se bodo v prihodnjih dneh sestali in našli načine, kako pospešiti vsaj nujno sanacijo, da ta ne bi trajala predolgo.

LJUBLJANA - DS je podprl predlog interesnih skupin delodajalcev, lokalnih interesov in kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev in izglasoval odložilni veto na zakon o dolgotrajni oskrbi. Predvsem nasprotujejo delu zakona, ki s 1. julijem 2025 uvaja obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo. Za veto je glasovalo 17 državnih svetnikov, proti pa devet. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je prepričan, da bo DZ v petek zakon vnovič potrdil.

LJUBLJANA - Vlada je v načrt razvojnih programov 2023-2026 na področju Slovenske vojske uvrstila tri nove projekte, med drugim nakup 106 bojnih osemkolesnikov namesto nakupa boxerjev, s čimer bodo po besedah ministra Marjana Šarca prihranili skoraj pol milijarde evrov. V program so uvrstili še nakup kopenskega sistema zračne obrambe in novih helikopterjev.

LJUBLJANA - Ministri so na seji vlade prejšnji četrtek potrdili mnenje, da sta zakona o tujcih in mednarodni zaščiti v skladu z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti teh zakonov, ki jih je sprejela vlada Janeza Janše, so nekateri med njimi vložili kot opozicijski poslanci. O čem glasujejo, naj ne bi vedeli, saj je bila ta točka med predhodno usklajenimi gradivi. Več nevladnih organizacij je premierja pozvalo k umiku mnenja, ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pa k odstopu.

LJUBLJANA/BRUSELJ - Posebno misijo za članstvo Slovenije v Varnostnem svetu Združenih narodov bo vodil Samuel Žbogar, je odločila vlada. Ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon je ob robu zasedanja zunanjih ministrov pojasnila, da stalni predstavnik Slovenije pri ZN Boštjan Malovrh ostaja na položaju in bo naprej vodil misijo v New Yorku ter med drugim pokrival delovanje v okviru Generalne skupščine ZN. Spričo novih zadolžitev in večjega obsega dela v New Yorku je zunanje ministrstvo dobilo tudi zeleno luč za 22 dodatnih projektnih zaposlitev.

BRUSELJ - Razprava o turškem članstvu v EU je smiselna, če bo Ankara pokazala iskren interes za to, je pred zasedanjem zunanjih ministrov članic unije povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Poudarila je, da je Turčija za Slovenijo strateškega pomena in da je sodelovanje s to državo izjemno pomembno. Glede predloga novega sklada za sofinanciranje vojaške pomoči Ukrajini v višini 20 milijard evrov je dejala, da "načelno podpiramo, ker gre za odločitev vrha voditeljev, da Ukrajini finančno, materialno stojimo ob strani".

MADRID - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na današnjem neformalnem zasedanju ministrov EU v Španiji poudaril pomen sodelovanja s tretjimi državami na področju migracij. V tej luči je pozdravil dogovor s Tunizijo in izrazil pričakovanje, da bo Evropska komisija tako sodelovanje nadaljevala tudi z drugimi državami.

LJUBLJANA - Tudi sredino neurje je za seboj pustilo razdejanje v gozdovih. Po prvih ocenah je bilo podrtih in poškodovanih 100.000 kubičnih metrov lesne mase. Škoda v gozdovih zaradi vetroloma v tem in preteklem tednu po ocenah zako znaša že več kot 450.000 kubičnih metrov, je sporočil zavod za gozdove. V sredo je bilo največ škode v dolinah Radovna, Krma in Kot, kjer je po ocenah več kot 60.000 kubičnih metrov podrtih dreves. Prizadeta so tudi območja Tolmin, Kranj, Nazarje in Slovenj Gradec. Zavod opozarja, da so vremenske razmere še vedno zelo nepredvidljive, zato naj se lastniki pregledovanja svojih gozdov in sanacije lotijo po umiritvi razmer.

LJUBLJANA - Ob upoštevanju humanitarnih potreb v Ukrajini in posledic tamkajšnje vojne na prehransko varnost bo Slovenija prispevala 2,5 milijona evrov dodatne humanitarne pomoči, ki jo bo namenila Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC), Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) in Svetovnemu programu za hrano (WFP), je sklenila vlada.

LJUBLJANA - Vlada je na položaj vršilca dolžnosti direktorja Uprave RS za vojaško dediščino znova imenovala dosedanjega v. d. direktorja Matjaža Ravbarja. Na položaj glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami pa je bil znova imenovan Boris Balant. V. d. direktorice Urada RS za mladino ostaja Tina Kosi.

LJUBLJANA - Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo javnega naročila Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana za nakup sedmih diagnostičnih naprav, ki ga je vložilo podjetje GH Holding, so sporočili z revizijske komisije. GH Holding je UKC Ljubljana očital pripravo razpisne dokumentacije na način, da daje prednost enemu dobavitelju. Iz UKC Ljubljana so po odločitvi revizijske komisije sporočili, da ta odločitev potrjuje njihove navedbe o neupravičenem medijskem namigovanju o nepravilnostih na osnovi prirejenih informacij.

LJUBLJANA - Proizvajalec generičnih zdravil Sandoz bo na svoji lokaciji v Ljubljani zgradil najsodobnejši center za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sloveniji. Center naj bi bil zgrajen do leta 2026, za naložbo pa bo Sandoz namenil 90 milijonov dolarjev oziroma nekaj več kot 80 milijonov evrov, so danes sporočili iz Sandoza. S tem centrom bo Lekova ljubljanska lokacija postala ena od osrednjih lokacij za razvoj podobnih bioloških zdravil v Sandozu. Z naložbo bodo ustvarili približno 200 novih delovnih mest.

LJUBLJANA - Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora zavrača očitke, da s podanimi priporočili uvajajo verbalni delikt. Poudarjajo, da so v prvi vrsti ključni ukrepi, ki preprečujejo sovražni govor, vprašanja o kaznovalno-pravnih ukrepih pa je po njihovem mnenju nujno pretehtati tudi v informirani in široki javni razpravi.

LJUBLJANA - V zdravniški zbornici so zavrnili in za skrajno nedopustno označili izjavo enega od pobudnikov predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja Andreja Pleterskega, "da v Sloveniji vlada klima črnih, ilegalnih in protizakonitih evtanazij". Zbornica zagotavlja, da se evtanazije v zdravstvenih ustanovah ne dogajajo v nobenih okoliščinah. Slovenski škofje pa menijo, da bi morala slovenska družba, v njenem imenu DZ, nemudoma ustaviti sprejemanje trenutnega predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Drvimo namreč v družbo, v katerem bo cenjeno samo mlado, zdravo in "lepo" življenje, vsem ostalim pa bodo na voljo hitre rešitve po vzoru trenutnega zakona, so navedli.

LJUBLJANA - Vlada je potrdila predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne iz družbe za vzajemno zavarovanje v delniško družbo. Cilj je ob preoblikovanju sistema dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja urediti in obvarovati premoženjski položaj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot ustanovitelja Vzajemne in 700.000 zavarovancev oziroma članov, so sporočili z vlade. Družba bo po preoblikovanju lahko še naprej izvajala svojo dejavnost, pojasnjuje finančno ministrstvo. Upravičenci do delnic bodo tako ustanovitelj ZZZS kot člani na dan 31. december 2023.

LJUBLJANA - Ministrski zbor je skladno z napovedmi Danijela Levičarja imenoval za državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Dosedanji poslovni direktor v družbi Gen energija, lastnici slovenske polovice nuklearke v Krškem, bo po napovedih koordiniral izvedbo projekta drugega bloka krške nuklearke Jek 2. Premier Robert Golob je sredi junija napovedal, da bo vlada do 1. avgusta sprejela načelno odločitev o izvedbi projekta Jek 2 in da bo Levičar kot državni sekretar v premierjevem kabinetu ta projekt koordiniral.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela tudi sklep o povečanju namenskega premoženja in kapitala republiškega stanovanjskega sklada za 25,5 milijona evrov. Sklad bo del sredstev uporabil za gradnjo lastnih najemnih stanovanj, del pa za nov program sofinanciranja gradnje neprofitnih stanovanj občin, lokalnih stanovanjskih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Gre za največje povečanje premoženja sklada v zadnjih 20 letih. Dokapitalizacija sledi zavezi koalicije, da bo iz proračuna podprla projekte, ki jih je moč zagnati do leta 2026, nato pa oblikovala sistem financiranja javne stanovanjske gradnje.