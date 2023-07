Za sanacijo majskega neurja skoraj 5,4 milijona evrov proračunskih sredstev

Ljubljana, 20. julija - Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami 6. in 7. maja na območju koroške, podravske, vzhodno- in zahodnoštajerske regije. Ta znaša 5,38 milijona evra in presega limit za uporabo sredstev državnega proračuna.