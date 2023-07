Na Wall Streetu padanje tečajev tehnoloških delnic

New York, 20. julija - Tečaji vrednostnih papirjev na borzi na Wall Streetu se v začetku današnjega trgovanja gibljejo neenotno. Medtem ko se delnice v indeksu Dow Jones dražijo, delnice podjetij visoke tehnologije izgubljajo vrednost. Vlagatelje so razočarali podatki o poslovanju nekaterih podjetij, kot sta Tesla in Netflix, pravijo analitiki.