Ljubljanska borza: SBI TOP brez večjih sprememb

Ljubljana, 20. julija - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal pri 1248,41 točke oz. 0,01 odstotka pod izhodiščem. Navzdol so ga potisnile delnice Luke Koper in Zavarovalnice Triglav, ostali blue chipi so sklenili z rastjo. Vlagatelji so opravili za 1,2 milijona evrov poslov, največ, za skoraj 590.000 evrov, z delnicami Krke.