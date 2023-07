Britanski muzej Roalda Dahla javno priznal avtorjev rasizem

London, 20. julija - Britanski Muzej Roalda Dahla, ki se je zavzel proti sovraštvu in predsodkom, je javno objavil, da rasizma znanega otroškega pisatelja Roalda Dahla ni mogoče zanikati in da ga ne gre pozabiti. Priznanje muzeja, ki je v Buckinghamshiru na jugovzhodni Anglije, sledi opravičilu družine Dahl in družbe Roald Dahl Story Company iz leta 2020.