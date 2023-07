V Salzburgu se začenja največji avstrijski kulturni festival

Salzburg, 21. julija - V Salzburgu se bo danes začel največji avstrijski kulturni festival, ki že več kot sto let med poletnim časom privablja obiskovalce na ogled dramskih in opernih predstav ter koncertov. Po tradiciji ga bo uvedla gledališka klasika Slehernik, tokrat v režiji Michaela Sturmingerja in z Michaelom Maertensom v naslovni vlogi.