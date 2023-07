Nekateri ministri glede migracijske zakonodaje glasovali proti svojim stališčem

Ljubljana, 20. julija - Ministri so na seji vlade prejšnji četrtek potrdili mnenje, da sta zakona o tujcih in mednarodni zaščiti v skladu z ustavo. Zahtevo za oceno ustavnosti teh zakonov, ki jih je sprejela vlada Janeza Janše, so nekateri med njimi vložili kot opozicijski poslanci. O čem glasujejo, naj ne bi vedeli, saj je bila ta točka med predhodno usklajenimi gradivi.