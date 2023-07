Transpak iz Noršincev partner velikih pivovarjev in prehranskih podjetij

Murska Sobota, 23. julija - Murskosoboška družba Transpak, ki izdeluje pakirno, paletirno in transportno tehniko za proizvajalce pijač in hrane, svoje stroje prodaja velikanom, kot so Heineken, AB InBev, Carlsberg, Danone, Asahi, Irish Distillers, Baileys in Berglandmilch. Med večjimi trenutnimi projekti je opremljanje Heinekenove pivovarne v Namibiji.