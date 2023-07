Zadnja priložnost za Mohoričev pobeg?

Besancon, 21. julija - Danes bo na kolesarski dirki po Franciji na sporedu 19. etapa od Moirans-en-Montagna do Polignyja (172,8 km). Glede na razgiban teren bi lahko bila to nova in morebiti že zadnja priložnost za ubežnike, med katere bo skušal priti tudi slovenski as Matej Mohorič. V skupnem seštevku ni pričakovati razlik.