Šestan: Do sobote bo vreme nestabilno, ljudje naj bodo pozorni na napovedi

Ljubljana, 20. julija - Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan je na novinarski konferenci po seje vlade opozoril, da bo vreme do sobote nestabilno, zato naj bodo ljudje in organizatorji dogodkov pozorni na napovedi ter naj sebe in drugih ne izpostavljajo nevarnostim. Minister za obrambo Marjan Šarec je ob tem zagotovil, da je za pomoč na voljo tudi Slovenska vojska.