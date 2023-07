V ruskem obstreljevanju Odese in Mikolajiva najmanj dve smrtni žrtvi

Kijev/Odesa/Mikolajiv/Moskva, 20. julija - V ruskem obstreljevanju ukrajinskih pristaniških mest Odesa in Mikolajiv ob Črnem morju sta umrla najmanj dva človeka, več kot 20 pa jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Med drugim je bil poškodovan kitajski konzulat v Odesi. Moskva sicer trdi, da so v napadih ciljali in zadeli vojaško infrastrukturo.