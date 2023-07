Evakuacija oseb iz Krme in Kota uspešno zaključena

Mojstrana, 20. julija - Močan veter je v sredo popoldne v Radovni podrl veliko dreves, ki so padla čez cesto in območje odrezala od sveta. Kranjskogorskim gasilcem je ob pomoči gozdarjev in drugih služb danes dopoldne uspelo zagotoviti tolikšno prevoznost ceste do Krme in Kota, da so lahko evakuirali tam ujete pohodnike. Ceste sicer ostajajo zaprte za promet.