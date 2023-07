Policisti iščejo podatke o moškem, ki so ga našli v morju pri plaži v Izoli

Izola, 20. julija - Mimoidoči je v sredo dopoldne v morju pri plaži AC Jadranka v Izoli opazil moškega, ki je negibno ležal v vodi in se ni odzival. Takoj so mu nudili pomoč, ga oživljali in nato z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico v Izoli. Trenutno je v komi. Policisti želijo ugotoviti njegovo identiteto, zato prosijo za pomoč vse, ki bi o njem kaj vedeli.