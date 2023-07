Dunaj širi sistem okolju prijaznejšega daljinskega hlajenja

Dunaj, 23. julija - V prihodnosti se obeta vedno več vročinskih valov in t. i. tropskih noči, ko temperature ne padejo pod 20 stopinj Celzija, stroka pa napoveduje, da bo Evropa potrebovala približno enako količino energije za hlajenje kot za ogrevanje. Dunaj že 15 let stavi na daljinsko hlajenje in gradi osmi center za daljinsko hlajenje.