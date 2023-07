V Bolgariji izobesili najvišjo zastavo v EU

Sofija, 20. julija - V kraju Rožen na jugozahodu Bolgarije so minuli teden na 111-metrskem drogu izobesili državno zastavo. Bolgarija je s tem od Finske prevzela rekord za najvišji drog z zastavo v Evropski uniji. Pobudniki projekta so sredstva zanj zbrali prek donacijske kampanje in s podporo predsednika Rumena Radeva.