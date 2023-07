V UKC Ljubljana hlajenih okoli 40 odstotkov objektov, inštalacija na starih objektih ne dopušča novih priklopov električnih naprav

Ljubljana, 31. julija - V UKC Ljubljana ocenjujejo, da ohlajajo 40 odstotkov njihovih objektov. Hlajene so nove zgradbe, stare pa so bile zgrajene po nekdanjih standardih in so uspeli le deloma zagotoviti ustrezno hlajenje. Stari objekti so poleg tega slabo izolirani in imajo zastarelo inštalacijo, ki ne dopušča novih priklopov električnih naprav, so pojasnili.